همایش آینده انقلاب اسلامی و کالبد شکافی جریان فتنه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، کامران باقری لنکرانی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: بعد از اینکه شورای فرهنگ عمومی روز 9 دی را روز بصیرت و میثاق با ولایت در تقویم ثبت کرد، برای اولین بار همایش آینده انقلاب اسلامی و کالبد شکافی جریان فتنه به مدت یک روز در تاریخ 9 دی در شیراز برگزار می شود.

وی ادامه داد: طی این همایش چهار میزگرد در خصوص موضوع آینده انقلاب اسلامی و کالبد شکافی فتنه، کالبد شکافی جریان فتنه، جریانات اجتماعی بعد از سال 88 و میزگرد آینده انقلاب برگزار می شود.

رئیس هیئت موسس کانون فرهنگی بصیرت با اشاره به برگزاری میزگرد دانشجویی نیز افزود: در کنار این همایش میزگرد دانشجویان نیز برگزار می شود که در آن نقش دانشجویان در آینده انقلاب اسلامی بررسی می شود.

لنکرانی در خصوص سخنرانان این همایش نیز گفت: آیت الله ایمانی، دکتر کچوییان، محمدجواد لاریجانی، دکتر یامین پور، دکتر ذاکانی، امینی و حجت الاسلام پیروزمند در این همایش سخنرانی خواهند کرد.

وی یادآور شد: در حاشیه برگزاری این همایش نمایشگاه تصویری و تجسمی از روند وقایع سال 88 برگزار خواهد شد و همچنین جلساتی نیز در شهرستانهای مرودشت، جهرم، کازرون و داراب برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت موسس کانون فرهنگی بصیرت در پاسخ به این سئوال که آیا موضوعیت 9 دی نباید به عنوان دروس در دانشگاهای کشور تدریس شود، گفت: این موضوع مورد توجه محققان علوم اجتماعی قرار خواهد گرفت ولی اگر بخواهیم این بحث را به عنوان دروس دانشگاهی مطرح کنیم به طور یقین حالت مصنوعی به خود می گیرد و از حالت زنده خارج می شود.

تغییرات باید به نفع تقویت دولت باشد

وزیر سابق بهداشت و درمان در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص تغییرات صورت گرفته در کابینه دولت دهم گفت: به اعتقاد من یک واقعیت است که رئیس دولت این حق را دارد که برای تغییر وزرای خود اقدام کند که البته امیدواریم این تغییرات برای قوت بخشیدن به دولت انجام شود.

لنکرانی ادامه داد: جای خوشحالی است که دولت با انجام تغییرات مشکلات خود را اصلاح کند.