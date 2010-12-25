40 پژوهشگر برتر مازندران تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی شریف زاده ظهر شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ پژوهش در دبیرستان شهیدان رجایی و باهنر ناحیه یک ساری افزود: با تشکیل کارگروه پژوهش و فناوری در استانداری مازندران امیدواریم به امر پژوهش توجه بیشتری شود.

وی تصریح کرد: بدون پژوهش و تحقیق که پایه و اساس هر کار است مراحل ترقی و پیشرفت در جامعه طی نمی شود.

وی تاکید کرد: پژوهش باید از مدارس آغاز شود و برای این کار باید به مقوله روش تحقیق در مدارس توجه جدی شود.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: امروز تعالی کشورها به میزان عقلانیت و خردورزی آنها بستگی دارد و هر کشوری که به اندیشه پویا تکیه کند می تواند بنیادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود را به درستی پی ریزی کند.

عبدالوحید فیاضی افزود: اگر معتقد باشیم که پژوهش افق اندیشه ما را وسیعتر کرده و برای حل مسائل آماده می کند گرایش به پژوهش بیشتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش و در راس آن مدرسه بهترین محل برای توسعه پژوهش است گفت: اگر به پژوهش در آموزش و پرورش به عنوان یک امر جدی نه تزیینی و فانتزی نگریسته شود موجب غنای آن خواهد شد.

فیاضی تصریح کرد: معلمان باید اقدام پژوهی را در دستور کار خود قرار دهند و دانش آموزان را با تحقیق و پژوهش آشنا کنند و مطالب درسی را از مجرای تحقیقات عبور دهند که در آن صورت پایدار بوده و زوایای پنهان تفکر انسان را کشف می کنند.

وی گفت: باید نگاه پژوهشگرانه در وجود ما نهادینه شود و هر امری را با موشکافی بررسی کرده تا دریچه های نوین دانش به روی ما باز شود.