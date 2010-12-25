  1. استانها
  2. مازندران
۴ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۴

همزمان با هفته پژوهش؛

40 پژوهشگر برتر مازندران تجلیل می شوند

40 پژوهشگر برتر مازندران تجلیل می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری مازندران گفت: همزمان با هفته پژوهش، 40 پژوهشگر برتر مازندران تجلیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی شریف زاده ظهر شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ پژوهش در دبیرستان شهیدان رجایی و باهنر ناحیه یک ساری افزود: با تشکیل کارگروه پژوهش و فناوری در استانداری مازندران امیدواریم به امر پژوهش توجه بیشتری شود.

وی تصریح کرد: بدون پژوهش و تحقیق که پایه و اساس هر کار است مراحل ترقی و پیشرفت در جامعه طی نمی شود.
 
وی تاکید کرد: پژوهش باید از مدارس آغاز شود و برای این کار باید به مقوله روش تحقیق در مدارس  توجه جدی شود.
 
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: امروز تعالی کشورها به میزان عقلانیت و خردورزی آنها بستگی دارد و هر کشوری که به اندیشه پویا تکیه کند می تواند بنیادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود را به درستی پی ریزی کند. 
 
عبدالوحید فیاضی افزود: اگر معتقد باشیم که پژوهش افق اندیشه ما را وسیعتر کرده و برای حل مسائل آماده می کند گرایش به پژوهش بیشتر خواهد بود.
 
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش و در راس آن مدرسه بهترین محل برای توسعه پژوهش است گفت: اگر به پژوهش در آموزش و پرورش به عنوان یک امر جدی نه تزیینی و فانتزی نگریسته شود موجب غنای آن خواهد شد.
 
فیاضی تصریح کرد: معلمان باید اقدام پژوهی را در دستور کار خود قرار دهند و دانش آموزان را با تحقیق و پژوهش آشنا کنند و مطالب درسی را از مجرای تحقیقات عبور دهند که در آن صورت پایدار بوده و زوایای پنهان تفکر انسان را کشف می کنند.
 
وی گفت: باید نگاه پژوهشگرانه در وجود ما نهادینه شود و هر امری را با موشکافی بررسی کرده تا دریچه های نوین دانش به روی ما باز شود.
کد مطلب 1217158

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها