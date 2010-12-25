10 تا 12درصد یارانه ها در سه روز نخست اجرای هدفمندی برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین حسینی که در حاشیه نشست تخصصی دستاوردهای شورای عالی ایرانیان سخن می گفت در پاسخ به خبرنگار مهر درباره میزان برداشت یارانه ها گفت: روز اول که ما روند برداشت ها را می خواستیم بررسی کنیم در خود آمادگی حجم بسیار زیاد مراجعه را پیش بینی کردیم ولی در روز اول دیدیم تنها نیم درصد برای برداشت یارانه خود مراجعه کردند و 3 روز که از طرح گذشته بود 10 تا 12 درصد یارانه ها پرداخت شد.

وی افزود: البته اساسا حجم این پول در مجموع گردش پول کشور عدد قابل توجهی نبود و ما تنها باید میزان تراکنش ها را کنترل می کردیم و توانش را بالا می بردیم.

وی گفت : باید توجه داشت که بازگشایی حساب ها مصادف با پرداخت حقوق ها در بالاترین وضعیت ممکن بود که البته مشکلی نیز پیش نیامد.

حسینی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص مرحله بعدی هدفمند کردن یارانه ها و افزودن اقلام دیگری به این طرح گفت: ما به دنبال اقلام دیگر نیستیم و قیمت آنچه در قانون آمده است و اقلامی که در آن ذکر شده را اصلاح کردیم.

وزیر اقتصاد در رابطه با روند اجرای طرح نیز گفت: در مجموع با توجه به کار جامع و اطلاع رسانی ای که صورت گرفته بود روند مثبت بود ولی شرط کافی را به واقع مردم فراهم کردند و ما از مردم به خاطر این اعتماد سپاسگزاریم.

وی تاکید کرد: ما نیز به صورت شبانه روزی ستادمان مستقر است و آمادگی دارد تا هر بحثی را مورد رسیدگی قرار گیرد البته موارد جزیی هم وجود دارد که بلافاصله رسیدگی می کنیم.

حسینی تصریح کرد: در وزارت بازرگانی، صنایع، راه ، کشور ، نفت و جهاد کشاورزی مراقبت های لازم صورت می گیرد و همه دولت بسیج شده است که مزد آرامش مردم را با توفیق بیشتر بدهد.

وی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا به دلیل معوقه بانکها ، حساب یارانه کسی توقیف می شود گفت: من تنها یک مورد را سراغ دارم که با آن برخورد کردیم و آن رئیس شعبه مذکور برکنار شد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این پول متعلق به مردم است و هر زمان که بخواهند می توانند آن را برداشت کنند ولی بهتر است در جهت سرمایه گذاری و پس انداز این پول را به جریان بیاندازند.