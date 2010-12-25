گلایه از شایعه پراکنی برخی رسانه ها/ "تدبیر و تحبیب" از عناصر اصلی تقریب است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام ابوالفضل عامری بعد از ظهر شنبه در اولین جلسه هسته مشاوران فرهنگی اهل سنت شمال کشور از شایعه پراکنی برخی از رسانه ها گلایه کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از نشریات دشمن را در دستیابی به اهدافش همراهی می کنند به گونه ای که چندی پیش نشریه ای استانی به صورت کذب از وجود 300 طلبه وهابی فقط در یک روستای استان گلستان خبر داد.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور با تاکید بر این نکته که در استان گلستان حوزه ای از اهل سنت وجود ندارد که تعداد طلاب آن به 300 نفر برسد، تصریح کرد: متاسفانه اینگونه نشریات برخلاف مواضع حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری آگاهانه یا ناآگاهانه وحدت بین امت اسلامی را در جامعه ما خدشه دار می کنند.

وی گفت: تمامی برنامه ها و راهکارهای اجرائی تقریب بین مذاهب اسلامی باید براساس منویات مقام معظم رهبری صورت بگیرد و"تدبیر و تحبیب" نیز ازعناصر اصلی تقریب است.

حجت الاسلام عامری افزود: سازمان تقریب مذاهب اسلامی که توسط مقام معظم رهبری ایجاد شده است، می تواند منشاء انسجام قدرت امت واحده اسلامی باشد.



وی با اشاره به تلاش دشمنان اسلام به تفرقه افکنی بین شیعه وسنی اظهارداشت: فتوای تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن اهانت به نمادهای اهل سنت، تمامی نقشه های شوم آنان را نقش برآب کرد.



رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان با محکوم کردن حوادث اخیر تروریستی در چابهار اضافه کرد: به فرمایش رهبرمعظم انقلاب دشمنان سعی دارند که اینگونه حوادث را به اهل سنت نسبت دهند، اما اینگونه تحرکات کوچکترین خللی در وحدت و اتحاد شیعه و سنی بوجود نمی آورد و عاملان و مسببان این جنایت به هیچ مذهب و آیینی اعتقاد ندارند.



حجت الاسلام عامری با اشاره به نقش مشاوره در دین مبین اسلام تصریح کرد: هسته مشاوران اهل سنت می تواند درهدف گذاری و تعیین خط مشی کلی طرح ها و برنامه های فرهنگی و مذهبی اهل سنت نقش تعیین کننده ای داشته باشد.



وی، تسهیل در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی در یک مجموعه، تاثیرگذاری بر فرآیند نظام تصمیم گیری و رجوع به متخصصان و صاحب نظران را از فواید مشاوره برشمرد و گفت: باید از فرصت و تخصص افراد به نحو احسن بهره ببریم و از نظرات نیروهای تاثیرگذار و متخصص اهل سنت در سیاست گذاری ها استفاده کنیم.