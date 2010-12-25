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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۹

با فقط یک درصد مصرف بهینه؛

44 میلیارد ریال در بخش نان صرفه جویی می شود

44 میلیارد ریال در بخش نان صرفه جویی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس گروه مشاوران جوان ناحیه دو شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با مصرف تنها یک درصد نان مصرفی به صورت بهینه می توانیم 44 میلیارد ریال برای کشور صرفه جویی فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون امیریان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مردم با یارانه دریافتی می توانند مصرف نان خود را مدیریت کنند اظهار داشت: مردم با درک این موضوع مشارکت حداکثری در هدفمند سازی یارانه ها خواهند داشت.

وی افزود: آرد مورد نیاز واحدهای خبازی آزادپز مازندران از تاریخ 10 دی ماه سالجاری از طریق شبکه تامین خواهد شد.

امیریان اظهار داشت: با توجه به جلسه هدفمند کردن یارانه های گندم، آرد و نان استان مازندران مقرر شد شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو تا تاریخ 10 دی ماه سالجاری نسبت به تخصیص کد جام برای واحدهای خبازی آزاد پز دارای پروانه کسب اقدام تا واحدهای مزبور نسبت به خرید آرد از طریق شبکه اقدام کنند.

وی به راه اندازی سامانه پیامک برای سفارش آرد مورد نیاز واحدهای خبازی اشاره کرد و گفت: با توجه به راه اندازی سامانه پیامک شماره 30001394 توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو تمام متصدیان واحدهای خبازی استان قادر خواهند بود با ارسال پیامک به شماره مذکور نسبت به سفارش میزان آرد مورد نیاز ماهیانه خود اقدام کنند.

کد مطلب 1217165

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