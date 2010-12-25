1800 تشکل دینی در لرستان فعالیت دارند

اردشیر آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: امروز دشمنان نظام اسلامی با فعالیت‌های منسجم و‌ هماهنگ، هجمه‌های فرهنگی خود را علیه مذهب و نظام آغاز کرده‌اند لذا مراکز فرهنگی و تشکل های دینی باید با برنامه ریزی حساب شده، دقیق و منسجم با این شبیخون فرهنگی مقابله کنند.

وی افزود: با فعالیتهای مستمر و گسترده این تشکل ها در استان شاهد تحولات گسترده‌ای در حوزه فرهنگی خواهیم بود.

کارشناس تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان همچنین در مورد روند فعالیت هیئات مذهبی در این استان نیز بیان داشت: در حال حاضر بیش از یک هزار و 750 هیئت مذهبی در لرستان فعالیت دارند.

آقایی تصریح کرد: این هیئات با حمایت، نظارت و پشتیبانی تبلیغات اسلامی لرستان به طور گسترده و مستمر مراسمات مذهبی را برگزار کرده و در حوزه فعالیت خود فعال و پویا هستند.

وی با تاکید بر نقش کلیدی هیئات مذهبی در جهت ارتقا سطح فرهنگ دینی در جامعه، خاطر نشان کرد: هیئات مذهبی می توانند با برنامه ریزی دقیق و منسجم در جهت هدایت و جذب جوانان و مقابله با تهاجم نرم دشمنان اسلام و نظام اسلامی بسیار موثر باشند.