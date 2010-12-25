توسعه پارس جنوبی نشان از بی تاثیری تحریمها دارد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، آیت الله احمد جنتی بعد از ظهر شنبه در سفر امروز خود به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، در بازدید از فازهای پارس جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در نخستین سفرم به پارس جنوبی، فضای حاکم بر این منطقه را بسیار پر تلاش و جالب دیدم و کارها در این منطقه به سرعت در حال انجام است .

وی افزود: با وجود همه تحریمهای دشمنان و برخی دوستان که اصلا باور نداشتند و هنوز هم باور نمی کنند این چنین استعداد درخشانی در این کشور به کار گرفته شده اما در پارس جنوبی کارها به خوبی پیش می رود و دوستان ما در صنعت نفت آینده خوبی را در حال پایه گذاری هستند .

دبیر شورای نگهبان افزود: همه مردم و مسئولان خوشحالند که در این مملکت یک انقلاب صنعتی، سیاسی و فرهنگی و همه جانبه به وجود آمده است .

آیت الله جنتی یادآور شد: هم اکنون در آستانه سالروز 9 دی هستیم، روزی که مردم توانستند توطئه دشمنان را خنثی و آنان را سرکوب کنند و آبروی آنان را بریزند .

دبیر شورای نگهبان ادامه داد: کارکنان صنعت نفت در اینجا آبروی ممکلت و نظام جمهوری اسلامی هستند و دنیا بداند که اگر اسلام حاکمیت پیدا کرد نه تنها به جنبه های معنوی انسانها توجه می کند بلکه جنبه های مادی را نیز در نظر دارد .

وی تصریح کرد: مزیت و ویژگی مهم پارس جنوبی این است که تمام کارها به دست توانمند کارکنان انقلابی و اسلامی ایرانی در حال انجام است و این مایه مباهات است .

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه روزی را پیش بینی می کنیم که دیگران محتاج ما خواهند شد، گفت: تا مدتها پیش دست تکدی ما به سمت دیگران دراز بوده آنها هم به ما ناز می فروختند اما حالا این قضیه برعکس شده است .