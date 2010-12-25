50 میلیارد دلار در حوزه بالادستی پارس جنوبی سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، سید مسعود میرکاظمی در سفر شنبه خود به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که به اتفاق دبیر شورای نگهبان انجام شد، در جمع خبرنگاران افزود: این میزان سرمایه جدا از بخشهای پتروشیمی و پایین دستی عسلویه است .

وی اظهار داشت: با بهره برداری از فازهای باقیمانده پارس جنوبی درآمدی بیش از دو برابر میزان سرمایه گذاری یاد شده، عاید کشور خواهد شد .

میرکاظمی با بیان اینکه سرعت کار در پارس جنوبی بسیار خوب است، ادامه داد: در برخی از فازها بیش از 10 هزار نفر نیروی انسانی شاغل هستند و تامین و خریدها کالا انجام شده و شرکتهای داخلی نیز پشتیبانی خوبی دارند .

وزیر نفت با اشاره به بی تاثیری تحریمها در روند توسعه صنعت نفت، گفت: در شرایطی که تحریم با هدف توقف سرمایه گذاری در ایران اعمال شده در تمام فازها کار با سرعت و به طور گسترده در حال انجام است و فازهای باقیمانده نیز در حال آماده سازی زمین است و در آینده نزدیک نصب تجهیزات آنها آغاز خواهد شد .

میرکاظمی با اشاره به اینکه اتمام فازهای باقیمانده پارس جنوبی در 35 ماه به طور جدی از سوی پیمانکاران دنبال می شود،‌ افزود: بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز این طرح ها از محل منابع داخلی تامین شده است .

وی افزود: همیشه انتظار این بود که دیگران روی پروژه های ما سرمایه گذاری کنند و تامین مالی این پروژه ها را به عهده بگیرند اما امروز ایران برخوردار از منابع سرمایه ای بسیار خوبی است و با کمک همین منابع و سازماندهی آن پروژه ها در حال اجراست .