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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۹

برگزاری گفتمان دینی جنگ نرم در دانشگاه های لرستان

برگزاری گفتمان دینی جنگ نرم در دانشگاه های لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری گفتمان دینی جنگ نرم در دانشگاههای این استان خبر داد.

محمود خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: باتوجه به تأثیر گذاری قشر دانشجو در جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی به مسائل روز و تهاجم نرم دشمنان نظام اسلامی تغذیه فکری و ارتقاء بینش دینی و سیاسی دانشجویان لازم و ضروری است.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا برگزاری گفتمانهای دینی می تواند بسیار موثر و مفید باشد بنابراین در دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور لرستان گفتمان های دینی با موضوع جنگ نرم با حضور اساتید مجرب حوزه علمیه قم برگزار و به سئوالات دانشجویان پاسخ داده خواهد شد.

کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: این گفتمانهای دینی به مناسبت 9 دی پیرامون جنگ نرم دشمن و فتنه 88 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1217174

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