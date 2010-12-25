برگزاری گفتمان دینی جنگ نرم در دانشگاه های لرستان

محمود خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: باتوجه به تأثیر گذاری قشر دانشجو در جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی به مسائل روز و تهاجم نرم دشمنان نظام اسلامی تغذیه فکری و ارتقاء بینش دینی و سیاسی دانشجویان لازم و ضروری است.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا برگزاری گفتمانهای دینی می تواند بسیار موثر و مفید باشد بنابراین در دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور لرستان گفتمان های دینی با موضوع جنگ نرم با حضور اساتید مجرب حوزه علمیه قم برگزار و به سئوالات دانشجویان پاسخ داده خواهد شد.

کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: این گفتمانهای دینی به مناسبت 9 دی پیرامون جنگ نرم دشمن و فتنه 88 برگزار خواهد شد.