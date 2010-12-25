100 درصد کالاهای ذخیره سازی شده در انبارها موجود است

اصغر عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه استان مرکزی در زمینه تعهدات خود در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها موفق عمل کرده است، گفت: در حال حاضر چهار قلم کالای اساسی شامل پنج هزار تن مرغ، یک هزار تن گوشت قرمز، یک هزارتن حبوبات(انواع لوبیا) و هزار تن برنج از محل تولیدات داخلی تامین شده است.

وی با اشاره بر اینکه مابقی کالاها در قالب سهمیه استان از محل ذخایر ملی در حال ورود به استان است، افزود: یک مرحله از کالاهای اساسی شامل برنج، روغن، شکر و ... از محل ذخایر ملی وارد استان شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی با اعلام اینکه در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، سازمان بازرگانی در دو حوزه تامین و ذخیره سازی و نظارت و بازرسی بصورت جدی وارد عمل شده، تصریح کرد: استان مرکزی جزو استانهایی است که در این زمینه هیچگونه چالش و مشکلی ندارد.

عالیخانی تاکید کرد: ستاد هدفمندسازی یارانه ها ازابتدای سال جاری در سازمان بازرگانی تشکیل و جلسات این ستاد هر هفته در زمینه 13 قلم کالای اساسی از مجموعه 22 قلم کالا که نقش بسزایی در سبد خانوار دارد به تمامی تعهدات خود عمل کرده است.

وی با اعلام اینکه در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، ایستگاهها و جایگاههایی در سطح استان به منظور توزیع کالاهای اساسی با قیمت مناسب تر در نظر وتعیین شده است، خاطرنشان کرد: با توزیع برخی اقلام و کالاها از جمله گوشت قرمز از طریق شبکه توزیع توسط مباشرین سعی شده این اقلام با قیمت مناسب و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.