رایزنیهای دیپلماتیک برای تحویل سرکرده گروهک تروریستی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آزاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام خبر دستگیری محمد ظاهر بلوچ سرکرده بازمانده گروهک تروریستی ریگی و همراهانش توسط رسانه های پاکستان، رایزنیهای دیپلماتیک با جدیت و شدت هر چه تمامتر با مقامهای ایالت بلوچستان پاکستان ادامه دارد.

وی با اشاره به حسن نیت همجواری دو کشور مسلمان و همسایه و اینکه مردم مسلمان و مظلوم پاکستان نیز خود قربانی تروریسم بوده و هستند گفت: ملت شریف ایران بویژه مردم مظلوم سیستان و بلوچستان که طعم تلخ تروریست را بیش از هر کسی چشیده اند از مسئولان سیاسی و امنتیتی پاکستان انتظار دارند تا هر چه سریعتر جانیان و قاتلان فرزندان شان را دستگیر و به جمهوری اسلامی ایران تحویل دهند.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: ما برای اثبات حسن همجواری مرزهای خود را همواره برای کشور همسایه و برادر پاکستان امن نگه داشته ایم و امروز انتظار داریم که مسئولان این کشور بویژه مقامهای سیاسی و مرزبانی ایالت بلوچستان پاکستان نیز با استرداد گروهک تروریستی، مردم زجر کشیده و مصیبت دیده سیستان و بلوچستان را خرسند کنند.

رئیس شورای تامین سیستان و بلوچستان عملیات تروریستی فاجعه آمیز گروهک تروریستی ریگی در روز تاسوعای حسینی در شهرستان چابهار که منجر به شهادت 40 نفر از فرزندان این ملت از جمله طفل دو ماهه در آغوش مادر را یادآور شد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهور، دولتمردان و ملت بزرگ ایران که غم و اندوه ناشی از سیل ویرانگر پاکستان را بر نتابیدند از دولت و ملت برادر پاکستان نیز انتظار دارند تا با تحویل تروریستهای جانی به ایران برادران و خواهران مصیبت دیده خود را در سیستان و بلوچستان خوشحال کنند.

گروهک ریگی تاکنون با انجام عملیاتهای تروریستی و راهبندی مسلحانه صدها نفر از مردم بی گناه شیعه و سنی و کودکان معصوم را در فجیع ترین عملیات تروریستی به خاک و خون کشیده است.