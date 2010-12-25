استانداری فارس در حفظ باغات قصردشت شیراز همکاری کند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، علیرضا شهریاری ضمن اشاره به کم آبیهای امسال که در ادامه خشکسالیهای اخیر ضررهای بسیاری را به فضای سبز و باغات شهری شیراز وارد آورده، گفت: به منظور حفظ این باغها علاوه بر درخواست صدور مجوز حفر 10 حلقه چاه جدید توسط سازمان آب، از استانداری نیز خواستار اختصاص بودجه خشکسالی به ستاد باغات هستیم.

وی باغهای قصردشت را ریه های تنفسی و باغداران را سرمایه های معنوی شهر شیراز دانست و گفت: باغداران از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و در راستای ترغیب به حفظ و احیای باغها باید آنها را نیز از این جایگاه و نقش مهمی که در حفظ سرمایه های ارزشمند شهر شیراز ایفا می کنند، آگاه کنیم.

مدیر ستاد آبادگری باغات قصردشت شیراز افزود: حفر 10 حلقه چاه عمیق، مدیریت توزیع آب با تعیین میرابهای جدید همچنین تهیه نقشه حوزه آبخور چاه های حفر شده توسط ستاد آبادگری باغات بسیاری از مشکلاتی را که در گذشته باغداران با آنها روبرو بودند رفع کرده و انگیزه آنها را در حفظ باغها افزایش داده که در این راستا این ستاد جهت دیوارگذاری و رعایت برخی نکات ایمنی نیز هرگونه همکاری را با مالکین باغها خواهد داشت.

شهریاری خاطرنشان کرد: در ادامه برنامه ریزیهای فرهنگی برای افزایش تعلق خاطر و انگیزه باغداران، کاروانی از باغداران قصردشت طی سفری سیاحتی - زیارتی به مشهد مقدس اعزام می شوند که امیدواریم گامی موثر در صمیمیت و همکاری هرچه بیشتر شهرداری و آنها باشد.