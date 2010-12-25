شیراز رتبه نخست کلانشهرها را در رعایت مقررات ملی ساختمان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، علی اصغر عزیزخانی در آستانه روز ملی ایمنی در برابر زلزله افزود: جهت رعایت ایمنی ساختمان در ساخت و سازهای شهری، اجرای مباحث 20 گانه مقررات ملی ساختمان همچنین آیین نامه 2800 الزامی است.

وی با بیان اینکه شهر شیراز در کنار گسلهای فعال قرار دارد بر آمادگی همگانی شهروندان و مسؤولین تاکید کرد و گفت: شیراز از لحاظ رعایت مباحث 20 گانه مقررات ملی ساختمان همچنین آیین نامه 2800 در سطح کشور و بین تمامی کلانشهرها پیشتاز است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز اظهار داشت: در این آیین نامه ها که متناسب با موقعیت جغرافیایی شهر و وضعیت گسلها تنظیم شده برای هر منطقه ای ضریب زلزله در نظر گرفته شده که طراحیهای ساختمان بر اساس آن صورت می گیرد.

وی افزود: با توجه به سوابق شیراز که زلزله های شدیدی در آن رخ داده از چند سال پیش اجرای اصولی و عملی این آیین نامه ها در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

عزیز خانی تصریح کرد: در ارزیابی که طی دو سال اخیر توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام شده مدیریت کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز به لحاظ رعایت ضوابط ملی مقررات ساختمان در سطح کشور و بین کلانشهرهای کشور رتبه نخست را کسب کرده است.

بر اساس آیین نامه 2800 و مباحث 20 گانه مقررات ملی ساختمان تمام ساختمانها در مراحل ساخت و ساز اعم از اسکلت فلزی، بتونی و آجری به لحاظ فنی مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمان مورد کنترل و نظارت کارشناسی قرار می گیرند.