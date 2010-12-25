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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

جلسه امروز با معاون سینمایی برگزار نمی شود

جلسه امروز که قرار بود با حضور اعضای هیئت مدیره خانه سینما و در معاونت سینمایی برگزار شود به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بود امروز چهارم دی ماه جلسه ای با حضور جواد شمقدری معاون امور سینمایی و اعضاء جدید هیئت مدیره خانه سینما در معاونت سینمایی برگزار شود، که با غیبت برخی از اعضاء هیئت مدیره خانه سینما این جلسه برگزار نشد.
 

کد مطلب 1217186

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