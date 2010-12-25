جلسه امروز با معاون سینمایی برگزار نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بود امروز چهارم دی ماه جلسه ای با حضور جواد شمقدری معاون امور سینمایی و اعضاء جدید هیئت مدیره خانه سینما در معاونت سینمایی برگزار شود، که با غیبت برخی از اعضاء هیئت مدیره خانه سینما این جلسه برگزار نشد.

