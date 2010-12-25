جلسه امروز با معاون سینمایی برگزار نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بود امروز چهارم دی ماه جلسه ای با حضور جواد شمقدری معاون امور سینمایی و اعضاء جدید هیئت مدیره خانه سینما در معاونت سینمایی برگزار شود، که با غیبت برخی از اعضاء هیئت مدیره خانه سینما این جلسه برگزار نشد.
جلسه امروز که قرار بود با حضور اعضای هیئت مدیره خانه سینما و در معاونت سینمایی برگزار شود به تعویق افتاد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بود امروز چهارم دی ماه جلسه ای با حضور جواد شمقدری معاون امور سینمایی و اعضاء جدید هیئت مدیره خانه سینما در معاونت سینمایی برگزار شود، که با غیبت برخی از اعضاء هیئت مدیره خانه سینما این جلسه برگزار نشد.
کد مطلب 1217186
نظر شما