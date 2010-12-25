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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۲۰

با دستور وزیر بهداشت/

فعالیت ستاد اجرایی انتخابات نظام پرستاری آغاز شد

فعالیت ستاد اجرایی انتخابات نظام پرستاری آغاز شد

وزیر بهداشت ضمن انتصاب دکتر حسن امامی رضوی معاون درمان این وزارتخانه به عنوان ریاست ستاد اجرایی انتخابات نظام پرستاری، دستور شروع به کار انتخابات نظام پرستاری را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی ضمن تایید این خبر گفت: کار ستاد اجرایی انتخابات نظام پرستاری با حکم وزیر بهداشت و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن توسط ایشان شروع شده است.

وی افزود: این انتخابات با تشکیل هیأت نظارت مرکزی و ستاد اجرایی و هیئت اجرایی استانها در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور شروع شد.
 
امامی رضوی زمان برگزاری این انتخابات را 13 اسفند و زمان شروع عملیات اجرایی آن را 5 دی ماه اعلام کرد و گفت: این انتخابات در تمامی شهرستانهایی که واجد شرایط انتخابات باشند انجام می‌شود و تمامی شهرستانهایی که حداقل 200 پرستار شاغل در نظام سلامت کشور داشته باشند حق شرکت در این انتخابات را خواهند داشت.
کد مطلب 1217189

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