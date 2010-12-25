فعالیت ستاد اجرایی انتخابات نظام پرستاری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی ضمن تایید این خبر گفت: کار ستاد اجرایی انتخابات نظام پرستاری با حکم وزیر بهداشت و ابلاغ آییننامه اجرایی آن توسط ایشان شروع شده است.
وی افزود: این انتخابات با تشکیل هیأت نظارت مرکزی و ستاد اجرایی و هیئت اجرایی استانها در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور شروع شد.
امامی رضوی زمان برگزاری این انتخابات را 13 اسفند و زمان شروع عملیات اجرایی آن را 5 دی ماه اعلام کرد و گفت: این انتخابات در تمامی شهرستانهایی که واجد شرایط انتخابات باشند انجام میشود و تمامی شهرستانهایی که حداقل 200 پرستار شاغل در نظام سلامت کشور داشته باشند حق شرکت در این انتخابات را خواهند داشت.
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