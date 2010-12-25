به گزارش خبرگزاری مهر، این نویسنده کودک و نوجوان گفت: گمان نمیکنم کسی با برپایی جایزه خوبی نظیر جایزه شهید غنیپور مخالف باشد؛ اما سوال اینجاست که آیا نباید در کنار این جشنواره کارهای جدی و اثرگذار دیگری هم انجام بگیرد؟
وی ساختار رمان و داستان کوتاه را کاملا از یکدیگر جدا دانست و اشاره کرد: برخی نویسندگان و منتقدان بدون توجه به ساختار داستان کوتاه و رمان هر دو را با یک متر و معیار اندازه میگیرند و تفاوتهای جدی میان این دو را در نظر نمیآورند.
یوسفی ابزار اساسی خلق یک رمان خوب را شخصیت و استعداد هنری و ادبی دانست و توضیح داد: اینکه بعضیها میگویند دوره رمان به سر آمده، حرف نامربوط و عامیانهای است.
وی همچنین با اشاره به تاریخ رمان در غرب یادآور شد: در قرون 17 تا 19 میلادی شاخکهای احساسی بسیاری از نویسندگان غرب به سوی کشف قالب جدید رمان گرایش پیدا کرد و از آن زمان به بعد معدودند نویسندگانی چون چخوف و دوموپاسان که در سطح داستان کوتاه باقی بمانند و به سوی رمان کشیده نشوند.
یوسفی با بیان اینکه عامل اساسی رشد فرهنگی در هر جامعهای مطالعه است، تصریح کرد: این معیاری است که سازمان جهانی یونسکو هم برای تعیین جوامع با فرهنگ و فاقد فرهنگ در نظر میآورد و این بیانگر میزان اهمیت مطالعه در جامعه و در میان مردم است.
وی جایزه شهید غنیپور را ابزار مهمی در جهت بسط و گسترش کتابخوانی در جامعه معرفی کرد و متذکر شد: امروزه در کشوری چون ارمنستان هم برای توجه به کتاب از ترفندهای متعددی چون برگزاری نمایشگاهها و جشنوارههای ادبی استفاده میکنند و طبیعی است که این ابزار در کشوری با پیشینه فرهنگی ایران نیز میتواند کارآمد باشد.
دهمین دوره از جایزه ادبی "شهید حبیب غنیپور" همزمان با ایام شهادت این نویسنده در اسفند ماه برگزار میشود.
نظر شما