مطالعه کتاب جامعه را مقابل مشکلات مختلف واکسینه می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه کتاب هرمزگان، عنوان کرد: خداوند شروع رسالت پیامبر اسلام را با امر به خواندن شروع کرد و معجزه پیامبر گرامی اسلام کتاب قرآن است که بهترین کتاب و بهترین دستورالعمل و بهترین کتاب برای شناخت و بصیرت است.

وی با اشاره به اهمیت مطالعه کتاب، بیان داشت: هرچه قدر مطالعه کتاب در جامعه بالاتر رود جامعه در مقابل مشکلات مختلف واکسینه می شود.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: یکی از ابزارهای قدرت علم است و راه رسیدن به علم مطالعه و کتاب است.

هاشمی تختی گفت: مطالعه موجب شکوفایی و پویایی جامعه در ابعاد مختلف می شود.

وی با اشاره به اینکه باید از هر فرصتی برای مطالعه استفاده کنیم، اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا مطالعه کتاب در جامعه افزایش یابد و از هر فرصت کوچکی برای مطالعه در هر روز استفاده کنیم.

استاندار هرمزگان با تاکید بر مطالعه قرآن، بیان داشت: باید حتی در روز یک خط هم که شده قرآن مطالعه کنیم و قرآن باید در متن زندگی ما قرار بگیرد.

هاشمی تختی تاکید کرد: باید یک فضای قرآنی در استان هرمزگان به وجود آوریم و مدیران هرمزگان باید در این جهت تلاش بیشتری از خود نشان دهند.