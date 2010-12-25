مردم باید از نتایج نظارت بر اجرای هدفمندی یارانه ها مطلع شوند

عباس رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با تاکید بر اینکه در سطح یک شهر نباید کالاها با نرخهای متفاوتی عرضه شو، افزود: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، نظارت و کنترل دقیق یک امر ضروری است.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها قانون به گونه ای اجرا می شود که هیچگونه تغییری در قیمتها رخ ندهد، افزود: اگر نظارت و کنترل دقیق در سطح بازار انجام شود، آثار و تبعات ناشی از اجرای این قانون بدتر از اجرای آن خواهد بود.

وی با بیان اینکه مردم از اجرای یک قانون جدید ناراضی و ناراحت نیستند بلکه عدم اجرای درست و دقیق آن قانون موجب نارضایتی آنها می شود، تصریح کرد: مردم ایجاد افسار گسیختگی را در بازار نمی پذیرند.

رجایی بر حضور و مشارکت همه گروهها و اقشار مردمی در راستای اجرای این قانون تاکید کرد و بیان داشت: اصناف و گروه مردم باید در صحنه عمل وارد و حضور مستمری داشته باشند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان با اشاره به اینکه در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها کیفیت کالاها مدنظر گرفته شده است، اظهار داشت: وقتی قیمت برخی کالاها تغییر می کند به طور قطع باید کیفیت این کالاها نسبت به قبل بهتر و مطلوبتر شود.

رجایی با اعلام اینکه استان مرکزی دارای استعدادها و توانمندیهای بالقوه ای است، متذکر شد: باید در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، تمامی پتانسیلها و ظرفیتهای استان شناسایی و از این استعدادها و پتانسیلها برای ورود به عرصه بازار رقابتی جدید استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: مردم باید در اجرای این قانون صبور و بردبار باشند.