امدادگران سوادکوه به مجروحان 118 تصادف کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر آذری افزود: در جریان امدادرسانی به حوادث فوق ضمن انجام کمک های اولیه به 244 نفر، 351 نفر از مصدومان به مراکز درمانی اعزام و همچنین 1799 نفر نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.

وی افزود: رها سازی 14 نفر که در خودروهای تصادفی محبوس شده بودند و همچنین اطفاء یک فقره حریق و اسکان اضطراری بیش از هزار و 700 نفر از دیگر اقدامات انجام شده توسط این پایگاهها بوده است.

آذری، امداد رسانی به 30 خانوار آسیب دیده از سیل منطقه آلاشت، تامین و توزیع اقلام مورد نیاز این افراد، امداد رسانی به خسارت دیدگان سیلاب شهر زیراب امدادرسانی به 11 مورد خسارت دیدگان ناشی از حریق و ارائه کمک های مورد نیاز، ارائه خدمات امدادی به کاروان های اعزامی به مرقدمطهر امام خمینی(ره) و سایر برنامه های فرهنگی و ورزشی اجرایی در سطح شهرستان و مشارکت فعال در اطفای حریق مناطق جنگلی حومه روستای لاجیم را از دیگر اقدامات انجام شده جمعیت هلال احمر شهرستان سوادکوه اعلام کرد.

بیش از 1300 نفر در هلال احمر بابل آموزش های امدادی را فرا گرفتند

مدیر جمعیت هلال احمر شهرستان بابل گفت: در سه ماه گذشته 1357 نفر از اعضای این جمعیت آموزش های مختلف امداد و کمک های اولیه، پایه داوطلبی، عمومی نجات، آموزش مبتنی بر نیاز محلی و آموزش ایمنی و زلزله را فرا گرفتند.

علی پورباقر افزود: در همین مدت بیش از هزار و 200 نفر از شهروندان بابلی نیز بر علیه بیماری های مننژیت و آنفولانزا واکسینه شدند.

وی افزود: تامین هزینه دارو و درمان 25 نفر از مددجویان به مبلغ 85 میلیون ریال توسط خیران داوطلب، برپایی دو اردوی فرهنگی و زیارتی با همکاری موسسه خیران رهروان فضیلت، برپایی نمایشگاه خیریه فرهنگی کتاب با عنوان قربان تا غدیر،‌ برپایی مانور سراسری زلزله به مناسبت هفته کاهش بلایای طبیعی، از اقدامات انجام شده این نهاد مردمی در سه ماهه گذشته بوده است.