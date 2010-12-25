فروش مرغ زنده در خوزستان باید متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، محمد حسین چراغی شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار اظهارداشت: در صورتیکه جلوی فروش مرغ زنده در استان گرفته شود تولید کنندگان مجبور می ‌شوند در زمانی که مرغ بسیاری تولید شده اقدام به بسته‌ بندی و منجمد کردن آن کنند و آن را در زمانی که با کمبود مواجه هستیم بدون اینکه در این میان مصرف کننده یا تولید کننده ضرر کند عرضه کند.

رئیس سازمان بازرگانی خوزستان با اشاره به اینکه سوخت صنایع مرغداری و تولیدکنندگان مرغ با نرخ 150 تومان ارائه می ‌شود، اذعان داشت: با توجه به اینکه نزدیک به یک هفته از اجرای قانون هدفمندی یارانه ‌ها می ‌گذرد شاهد جریانات جدید در اقتصاد کشور هستیم و باید توجه داشت که اجرای این قانون حذف یارانه ‌ها نیست بلکه هدفمند کردن یارانه ‌هاست و این بحث حاکم بر اقتصاد کشور است.



وی افزود: امیدواریم با همراهی و تعاملی که در تمام حوزه ‌های وجود دارد طرح هدفمندی یارانه ‌ها با موفقیت در تمام بخش ‌های کشور ساری و جاری شود.



چراغی با اشاره به ابلاغ مصوبه‌ وزارت بازرگانی از اول دی ‌ماه، تصریح کرد: تصمیماتی از قبیل تامین نفت گاز صنعت مرغداری با نرخ قبلی به مدت 15 روز، تدارک دیدن بسته ‌های حمایتی برای برخی دستگاه ‌های دولتی در تمام بخشها و همچنین در بخش صنعت مرغداری اجرا می ‌شود.



وی همچنین تصریح کرد: نظر به اهمیت موثر و مفید در راستای اقدامات نظارتی و کنترلی این سازمان و زمینه سازی هر چه مطلوب تر جهت اجرای دقیق قانون هدفمندسازی یارانه ها با هدف اطمینان بخشی به افکار عمومی از لحاظ بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و تهیه و توزیع کالاهای حساس و ضروری مردم و نیز جلوگیری از سوء استفاده عوامل سودجود در سطح بازار، تعامل و هماهنگیهای خوبی با دستگاههای اجرایی ذیربط به ویژه سازمان های صنفی، عمده فروشان، تولیدکنندگان، مراکز پخش کالا، نمایندگی های فعال و ... جهت بهره گیری از ظرفیتهای مربوطه با هدف و روی کرد ایجاد آرامش روانی و انعکاس وفور کالاهای اساسی ایجاد شده است.



رئیس سازمان بازرگانی خوزستان تاکید کرد: با هماهنگیهای سازمانهای صنفی استان بازرسی از بخش خرده فروشی، به خود اصناف واگذار و سازمان بازرگانی بخش عمده فروشی انبارها، سردخانه ها و ... را تحت نظارت و کنترل دارد.



چراغی در ادامه از برخورد با نانوایایی که قبلا به عنوان آزادپز فعالیت داشته‌ اند و هم اکنون قیمت نان خود را افزایش داده‌ اند خبر داد و بیان کرد: قیمت نان واحدهای آزاد پز پس از اجرای قانون باید کاهش یابد.



وی تصریح کرد: بیشتر شکایات رسیده به تلفن 124 در هفته گذشته مربوط به نرخ کرایه ‌ها در بخش حمل و نقل و بخش نان و آرد بوده است.



رئیس سازمان بازرگانی خوزستان خاطرنشان کرد: با تمهیداتی که اتخاذ شده در آینده شاهد بهبود کیفیت کالاها و یکسان ‌سازی قیمتها خواهیم بود.