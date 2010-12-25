حمایت مردم حماسه 9 دی را به انقلاب چهارم مبدل ساخت

‌حجت الاسلام حمید عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این حماسه کم نظیر نقش سرنوشت سازی در تاریخ ایران برجای گذاشت، افزود: از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 همواره امپریالسم به واسطه ایادی خود برای حفظ منافع نامشروع باقی مانده از نظام طاغوتی اصرار می ورزد.

وی ادامه داد: حمایت از طاغوت، تشکیل لانه جاسوسی، جریان حادثه طبس، ایجاد تفرقه در بین مذاهب و ملیت های مختلف از جمله ترک، کرد و بلوچ و ... و تحمیل هشت سال دفاع مقدس، قتل عام فرهنگی و بالاخره کودتای نرم و مخملی در قالب فتنه 88 آخرین حربه دشمنان در براندازی نظام الهی اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه بوده است.

عظیمی خاطر نشان کرد: در همه این موارد با رهبری های هوشمندانه بزرگ معمار انقلاب اسلامی و وجود پر برکت رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و همچنین آگاهی سیاسی ملت فهیم ایران در قالب انقلاب اول، انقلاب دوم و انقلاب سوم و اقیانوس بیکران مردم در پشتیبانی از ولایت فقیه، حماسه 9 دی را به انقلاب چهارم مبدل ساخت.

وی افزود: درسال گذشته نیز علیرغم توطئه فتنه گران داخلی و پشتیبانی خارجی باردیگر مردم ایران با اتکاء به محور وحدت که همان ولایت فقیه است، افکار دشمنان راه به جایی نبرد.

عظیمی تصریح کرد: بی شک این آخرین بحران نبوده همچنان که از اول انقلاب اسلامی تا کنون چنین بوده است از این رو انتظار می رود مردم هوشیار ایران با پشتیبانی از ولایت مطلقه فقیه در تمامی صحنه ها حاضر باشند.