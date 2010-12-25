امروز قراری با معاونت سینمایی نداشتیم

امیر اثباتی نایب رئیس خانه سینما در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: ما تقاضایی مبنی بر این دیدار داشتیم، اما از آنجا که قرار است در این جلسه تمام اعضا هیئت مدیره حضور داشته باشند، ما هنوز زمانی را برای آن تعیین نکرده ایم. آقای تورج منصوری هم اکنون در لبنان حضور دارند و قرار است روز دوشنبه ششم دی ماه به تهران بیایند.

فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره نیز در این ارتباط افزود:ما قصد داشتیم روز سه شنبه هفتم دی ماه را که روز قبل آن تورج منصوری به ایران بازگشته را برای زمان جلسه تعیین کنیم که گویا معاونت سینمایی در این تاریخ در سفر هستند. به همین دلیل با پیگیریهای به عمل آمده و مذاکره با داوود رسولیان روز تعیین شده 11 دی ماه است.