  1. هنر
  2. سینمای ایران
۴ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۵

اثباتی در گفتگو با مهر:

امروز قراری با معاونت سینمایی نداشتیم

امروز قراری با معاونت سینمایی نداشتیم

نایب رئیس هیئت مدیره خانه سینما تاکید کرد، با توجه به پیگیری‌هایی که هیئت مدیره به صورت کتبی و شفاهی برای دیدار با معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته، امروز قرار قبلی با معاونت نداشتیم.

امیر اثباتی نایب رئیس خانه سینما در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: ما تقاضایی مبنی بر این دیدار داشتیم، اما از آنجا که قرار است در این جلسه تمام اعضا هیئت مدیره حضور داشته باشند، ما هنوز زمانی را برای آن تعیین نکرده ایم. آقای تورج منصوری هم اکنون در لبنان حضور دارند و قرار است روز دوشنبه ششم دی ماه به تهران بیایند.

فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره نیز در این ارتباط افزود:ما قصد داشتیم روز سه شنبه هفتم دی ماه را که روز قبل آن تورج منصوری به ایران بازگشته را برای زمان جلسه تعیین کنیم که گویا معاونت سینمایی در این تاریخ در سفر هستند. به همین دلیل با پیگیریهای به عمل آمده و مذاکره با داوود رسولیان روز تعیین شده 11 دی ماه است.

کد مطلب 1217202

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها