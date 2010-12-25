96 درصد مردم قزوین در اجرای هدفمندی یارانه ها مشارکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، جلسه توجیهی و هماهنگی تشریح قانون هدفمند کردن یارانه ها با حضور مدیران مسئول و سردبیران خبرگزاریها و مطبوعات محلی استان عصر شنبه در محل سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین برگزار شد.

در این جلسه سید محمد قاسمی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با تقدیر از همکاری و مشارکت خوب مردم استان در اجرای این قانون اظهارداشت: از جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری استان 349 هزار و 865 خانوار معادل 96.2 درصد در اجرای قانون همکاری و مشارکت کردند.

وی افزود: این قانون یک حرکت ملی است و با منافع همه مردم گره خورده و همه باید کمک کنیم تا در اجرا به اهداف پیش بینی شده دست یابیم.

قاسمی تصریح کرد: خبرنگاران به عنوان چشم و گوش بینای مردم باید ضمن آشنایی کامل با مزایای این قانون مهم که از عظیم ترین و مهمترین طرح های اقتصادی دولت است با اطلاع رسانی شفاف به روشن شدن اذهان عمومی کمک کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین خاطرنشان کرد: تصمیمات دولت در مسیر منافع مردم است و رئیس جمهور در اجرای این قانون جسارت و شجاعت به خرج داد و نتایج ارزشمند آن به مشارکت جدی و همه حانبه مردم نیاز دارد.

جامعه دچار اسراف بیش از حد است

صفر لک مدیرکل برنامه ریزی استانداری قزوین هم در این جلسه گفت: متاسفانه جامعه دچار مصرق بی رویه است که تداوم آن کشور را با بحران مواجه می کرد که اجرای این قانون ضرورتی اجتاب تاپذیر برای خروج از این وضعیت است.

لک افزود: باید بپذیریم که برخی رفتارها و هنجارهای جامعه باید اصلاح شود و دولت به کمک رسانه ها نسبت به تبیین سیاستها و آگاه کردن مردم نیازمند است.

مدیرکل برنامه ریزی استانداری قزوین یادآورشد: 50 درصد منابع حاصل از اجرای این قانون به طور مسنقیم در اختیار مردم قرار می گیرد و 30 درصد به صورت تسهیلات ودر بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات هزینه خواهد شد و از 20 درصد سهم دولت هم بخشی به صورت مستقیم دوباره به مردم باز می گردد.

وی تصریح کرد: در پایان برنامه پنجم باید بتوانیم میزان مصرف را در حوزه های انر‍ژی به شدت کاهش دهیم که این کار بزرگ تنها با مشارکت دلسوزانه رسانه ها، سیستم بانکی، فعالان اقتصادی و مردم نیازمند است.

مدیرکل برنامه ریزی استانداری قزوین آشنایی رسانه ها با قانون هدفمندی یارانه ها را ضروری خواند و اقزود: این قانون باید در کشور مدیریت شود و با ساماندهی امور وظایف دولت و مردم کاملا مشخص شود.

منصور مختاری معاون دادستان قزوین هم از رسانه ها خواست با ایجاد امید و نشاط نسبت به انعکاس مزایای این قاتون اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی که دشمنان تظام در صدد انحراف افکار عمومی هستند فعالان رسانه ها باید هوشیار باشند و با اطلاع رسانی شفاف و درست از تشویش اذهان عمومی خودداری کنند.

رسانه ها حلقه اتصال دولت و مردمند

در ادامه مهدی رمضانی معاون فرهنگی هنری اداراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین اظهارداشت: از خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه های استان انتظار می رود مجموعه مسئولان اجرایی را در اجرای این قانون مهم یاری و آن را به خوبی برای مردم تشریح کنند.

رمضانی با تشکر از همراهی خوب رسانه های استان در مرحله آغازین طرح خواستار تداوم این همکاری با دولت شد.

در پایان این جلسه به سوالات مختلف خبرنگاران در زمینه های مختلف پاسخ داده شد.