هوادار مصدوم تراکتور همچنان چشم انتظار همیاری مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حدود یک ماه قبل "علی عابدینی بیرق" در جریان بازی تراکتور سازی و صنعت نفت آبادان به علت هیجان بیش از حد، سکته قلبی کرد و پس از انتقال به بیمارستان شمس تبریز به بیهوشی کامل فرو رفت.

پس از انتشار این خبر، خیلی‌ها نگران او شدند؛ عده ای معدود به سرعت به پرداخت هزینه مداوای این هوادار فوتبال ابراز تمایل کردند و وعده ها به سویش سرازیر شد.

مهمترین این وعده ها، قول مساعد باشگاه تراکتورسازی به خانواده‌ این جوان 23 ساله تبریزی بود. مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی که در همان ساعات اولیه به اتفاق فراز کمالوند سرمربی تیم فوتبال این باشگاه به عیادت "علی" رفته بود از لحاظ تامین هزینه های درمانی او به خانواده اش اطمینان خاطر داد.

اما تا به این لحظه نه باشگاه تراکتور، نه هیئت فوتبال و نه اداره کل تربیت بدنی در خصوص تامین هزینه های درمانی "علی" اقدامی نکرده اند.

"عل به محرک ها پاسخ می دهد ولی همچنان در بخش پی سی آر( PCR ) تحت مراقبت های ویژه قرار دارد" اینها را دکتر حمید حسینیان، پزشک معالج این هوادار می گوید و انتقال زودهنگام او به بخش عمومی را محتمل می داند.

این متخصص جراحی قلب می گوید: "علی به هوشیاری کامل نرسیده اما وضعیت جسمانیش در مقایسه با روزهای گذشته بسیار خوب و رضایتبخش است".

هواداران پرشور تراکتور یکی از ستون های موفقیت این تیم هستند

همه این حرف ها احتمال مرخصی علی از بیمارستان تا چند هفته آینده را تقویت می کند؛ مرخصی ای که شاید برای او و خانواده اش چندین میلیون آب بخورد.

گرچه در روزهای نخستین این حادثه مسئولان مختلف بالای سر این مصدوم حضور یافته و از طریق رسانه ها از جمله سیمای استانی تامین هزینه های "علی" را تقبل کردند اما حمایتی که قرار بود از اوی صورت گیرد با گذشت زمان به فراموشی سپرده شده است.

محمدحسین جعفری مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز در این خصوص با بیان اینکه "باشگاه وظیفه ای در قبال حوادث پیش آمده برای هواداران ندارد" گفت: وظیفه تامین هزینه های تحمیل شده به تماشاگرانی که به استادیوم می آیند، برعهده هیئت فوتبال است زیرا درآمد حاصل از بلیط فروشی در اختیار هیئت فوتبال گذاشته می شود و مسئولیتی متوجه باشگاه نیست.

جواد ششگلانی، رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی اما این اظهارات را قبول نمی کند و می گوید: مطابق قوانین موجود، مسئولیت هوادار در استادیوم با باشگاه بوده و کانون هواداران در این زمینه عهده دار رتق و فتق امور است.

وی با بیان اینکه رئیس کمیته پزشکی هیئت فوتبال آذربایجان شرقی مسئولیت پیگیری بحث بیمه و تامین هزینه های درمانی علی را عهده دار شده است، می گوید: با همه این اوصاف موضوع را شخصاً پیگیری می کنم و هرگز اجازه نخواهیم داد که خانواده عابدینی بیرق در پرداخت هزینه های بیمارستانی مشکلی احساس کنند.

رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی یک موضوع جالب را به گفته هایش اضافه می کند: اگر هیئت فوتبال نیز هزینه های درمانی علی را پرداخت کند آن را از حساب باشگاه تراکتورسازی کسر خواهد کرد!

"علی" هوادار عاشق تراکتور است و تامین هزینه های او کمترین کاری است که می‌توان برای پاسخگویی سال ها زحماتش در حمایت از تیم فوتبال تراکتورسازی انجام داد.