تصویب بودجه 8000 میلیاردی در سفر سوم دولت به مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استانداری مازندران افزود: برآورد ریالی مصوبات سفر سوم هیئت دولت به مازندران حدود هشت هزار میلیارد تومان است که حدود سه هزار و 700 میلیارد تومان در قالب تسهیلات قرار دارد که 46 درصد از اعتبارات سفر را شامل می شود.

وی با بیان اینکه 48 درصد مصوبات سفر مربوط به وزارت راه است اظهار داشت: امروز بیشترین مشکلات را در راه های استان داریم که نیازمند توجه بیشتر هستند.

فرزانه یادآور شد: سفر سوم هیئت دولت به مازندران از نظر ریالی و تعداد مصوبات 14 درصد نسبت به دو سفر قبلی افزایش داشته است.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه 256 مصوبه به دبیرخانه مرکزی ارجاع داده بودیم که در پالایش نهایی به 214 مصوبه تقلیل یافت خاطرنشان کرد: در جلسه هیئت وزیران این میران به 270 مصوبه افزایش یافت.

وی با بیان اینکه در برخی مصوبات میزان اعتبار نیز به صورت شفاف و روشن بیان شده افزود: در بعضی مصوبات هم نیاز است که دستگاه های اجرایی میزان اعتبار را براورد کنند.

مصوبات سفر پشتوانه اجرایی همه دستگاه ها هستند

فرزانه با بیان اینکه مصوبات سفر پشتوانه اجرایی همه دستگاه ها هستند تصریح کرد: این مسئله را حتی منتقدان سفر هم باید بدانند.

وی یادآور شد: به همه مسئولان اجرایی، دانشگاهیان، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و سایر گروه ها توصیه می کنم که مصوبات سفر سوم دولت را با مصوبات سفر اول و دوم پیوسته لحاظ کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران گفت: حضور وزیران در استان مسئله ای است که مورد غفلت برخی مسئولان و دانشگاهیان قرار گرفته است.

وی افزود: حضور وزرا در استان باعث شد تا پروژه های مطرح شده از سوی دستگاه ها توسط هیئت وزیران مصوب شود در صورتی که گاهی همین پروژه ها وقتی از سوی دستگاه به وزارتخانه ارسال می شد مورد توجه قرار نمی گرفت.

فرزانه خاطرنشان کرد: اگر مصوبات سفر نبود هرگز کارخانه خودروسازی در بابل، کارخانه کک سازی در سوادکوه و پالایشگاه ساری رقم نمی خورد.