به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه نخستین سالگرد حماسه نهم دی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ویژه‌برنامه‌هایی را برنامه‌ریزی کرده که قرار است در قالب"عصر سوره" در تهران و سایر شهرهای ایران اسلامی اجرا شود.

اجرای نمایش "کلید" نوشته محمدرضا مداحیان و علیرضا مهران بر اساس طرحی از حمید نیلی به کارگردانی محمدرضا مداحیان از 9 دی تا 10 بهمن در تالار اندیشه حوزه هنری، برپایی نمایشگاه عکس 9 دی شامل آثار عکاسان خانه عکاسان ایران از 8 تا 22 دی‌ماه در خانه عکاسان حوزه هنری، تقدیر از هنرمندان فعال در زمینه حماسه 9 دی روز شنبه 11 دی‌ماه در تالار اندیشه حوزه هنری، برپایی نمایشگاه موضوعی شامل پوستر و تابلو‌مقاله در دانشگاه‌های سراسر کشور و مراکز استانی حوزه هنری از جمله این برنامه‌ها است.

چاپ ویژه‌نامه نشریه داخلی حوزه هنری تحت عنوان "شبکه هنر" با موضوع حماسه نهم دی، برگزاری شب شعر با موضوع نهم دی‌ماه در تاریخ 9 دی 1389 در تالار مهر حوزه هنری، رونمایی از پنج کتاب با موضوع "جریان فتنه" با مشارکت مرکز اسناد انقلاب اسلامی در تاریخ هفتم دی‌ماه در تالار سوره حوزه هنری، برپایی نمایشگاه کتاب‌های موضوعی در رابطه با حماسه نهم دی و جریان فتنه در سراسر کشور و مراکز استانی حوزه هنری از دیگر برنامه‌های این نهاد است.

بیش از 50 کتاب در زمینه حماسه 9 دی توسط ناشران مختلف نوشته شده که حوزه هنری این آثار را گردآوری کرده و در نمایشگاه مذبور عرضه خواهد کرد.

نخستین برنامه عصر سوره اواخر تابستان و اوایل پائیز امسال به مناسبت هفته دفاع مقدس در حوزه هنری برگزار شد.