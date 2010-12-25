رونمایی تمبر هفته پژوهش و فناوری/ برگزاری مسابقه علمی در مصلای تهران

اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر درباره تفاوتهای نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری امسال نسبت به سال گذشته گفت: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری امسال در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) با افزوده شدن بخش هایی ویژه نسبت به سالهای گذشته برگزار می شود که یکی از آنها بخش ویژه کودک و نوجوان است چون خیل عظیمی از مخاطبان نمایشگاه قشر کودک و نوجوان و دانش آموزان دبستانی، راهنمایی و دبیرستانی هستند و لازم است از اساس با پژوهش آشنا شوند.



دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری افزود: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری امسال هر روز با برگزاری یک سری مسابقات علمی ویژه دانش آموزان و دانشجویان در حوزه های مختلف رباتیک، فضایی، الکترونیک، شیمی، فیزیک، علوم تجربی و ... همراه است تا بهانه ای برای برانگیختن روحیه خلاقیت و نوآوری در بازدیدکنندگان و تشویق مخاطبین برای پرداختن به کارهای پژوهشی باشد.