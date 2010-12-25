قطعات یدکی ایساکو افزایش قیمت نخواهند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، محمدرضا بابائی در حاشیه هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودروی اصفهان افزود: این امر با هدف تامین بهتر قطعات یدکی و افزایش سطح دسترسی مشتریان صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: توسعه شبکه نمایندگیها و کسب سهم بازار قطعات یدکی ازجمله سیاستهای مورد نظر وزارت صنایع و معادن است که در اولویت فعالیتهای ایساکو قرار دارد.

مدیر عامل شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو خاطرنشان کرد: قطعات یدکی ایساکو در سال جاری هیچگونه افزایش قیمتی نخواهند داشت و حتی برای برخی قطعات نیز طرح‌ های ویژه‌فروش با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است.