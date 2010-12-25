208 سازمان مردم نهاد در استان کردستان فعال هستند

به گزارش خبرنگر مهر از سنندج، ایرج حسن زاده ظهر شنبه و در همایش سازمان های مردم نهاد استان کردستان که با حضور استاندار و جمعی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی استان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر 208 سازمان مردم نهاد در حوزه های مختلف کاری در استان کردستان فعالیت دارند.

وی عنوان کرد: علاوه بر دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان که با هماهنگی وزارت کشور نسبت به صدور مجوز برای فعالیت سازمان های مردم نهاد اقدام می کند، دیگر سازمان های دولتی نیز از جمله محیط زیست، سازمان ملی جوانان، اداره کل تبلیغات اسلامی و فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اقدام به صدور مجوز فعالیت برای سازمان های مردم نهاد در حوزه های جوانان، فعالیت های فرهنگی و. قرآنی می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: استانداری کردستان و سایر دستگاه ها و سازمان های دولتی استان در راستای افزایش مشارکت های مردمی در حوزه های مختلف در سطح استان، آمادگی لازم برای حمایت از برنامه های سازمان های مردم نهاد را اعلام می کنند.

حسن زاده گفت: سازمان های مردم نهاد می توانند در حوزه های مختلف مدیران دولتی را همکاری کنند که یکی از مهمترین تحولات اخیر اقتصادی در کشور اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه هاست و تمامی سازمان های مردم نهاد استان می توانند در جهت تبیین چگونگی این قانون مردم را راهنمایی کنند.

وی با اشاره به برگزاری نشست های کاری و تخصصی در خصوص توانمندسازی سازمان های مردم نهاد در استان کردستان بیان داشت: برگزاری نشست های این چنین یکی از طرح های استان در راستای نیل به این هدف است و انتظار می رود که تمامی اعضاء فعال سازمان های مردم نهاد نیز در این بخش مشارکت فعال تری داشته باشند.

همایش توانمندسازی سازمان های مردم نهاد استان کردستان به همت دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان و با حضور استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان برگزار شد.