به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در این فهرست نام کیسوکه هوندا، بازیکن تیم زسکا مسکوی روسیه برای کاپیتانی سامورایی‌های آبی در جام ملت‌های 2011 قطر انتخاب شده است.

هوندا یکی از هشت بازیکن تیم ملی ژاپن است که در لیگ‌های اروپایی بازی می کنند. او در جام جهانی 2010 برای تیم ملی ژاپن بازی کرد و برای این تیم 2 گل به ثمر رساند. اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ژاپن به شرح زیر است:

دروازه‌بان‌ها:

ایجی کاواشیما (لیرس بلژیک)، شوساکو نیشیکاوا (هیروشیما) و شویچی گوندا (اف ث توکیو)

مدافعان:

دایکی ایواماسا و ماساهیکو اینوها (کاشیما آنتلرز)، یاسویوکی کونو (اف ث توکیو)، یوتو ناگاتومو (سسنا ایتالیا)، توموآکی ماکینو (هیروشیما)، آتسویو یوچیدا (شالکه آلمان)، مایا یوشیدا (ولنو هلند) و گوتوکو ساکای (آلبریکس نیگاتا)

هافبک‌ها:

یونجو فوجیموتو و تاکویا هوندا (شیمیزو اس پالس)، هاجیمه هوسوگای و یوسوکه کاشیواگی (اورا ردز)، یاسوهیتو اندو (گامبا اوزاکا)، دایسوکه ماتسویی (تام تامسک روسیه)، ماکوتو هاسبه (ولفسبورگ آلمان)، کیسوکه هوندا (زسکامسکو روسیه) و شینجی کاگاوا (بروسیا دورتموند آلمان)

مهاجمان:

ریوچی مائدا (جوبیلو ایواتا)، تاداناری لی (هیروشیما) و شینجی اواکازاکی (شیمیزو اس پالس)

پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا از روز 17 دیماه سالجاری در قطر آغاز می شود که تیم ملی ژاپن در گروه دوم این رقابتها با تیم های سوریه ، اردن و عربستان قرار دارد.