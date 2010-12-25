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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۶

"هفتاد و پنج سال معماری معاصر ایران" رونمایی می‌شود

"هفتاد و پنج سال معماری معاصر ایران" رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی کتاب "هفتاد و پنج سال معماری معاصر ایران" در قالب سومین شب معمار 12 دیماه‌ سال‌جاری در خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد.

کتاب "هفتاد و پنج سال معماری معاصر ایران" که به همت بنیاد معماری میرمیران با مشارکت وزارت مسکن و شهرسازی و گروه مهندسان مشاور نقش جهان پارس تهیه شده است از جمله آثار ناتمام زنده‌یاد سیدهادی میرمیران است که پس از مرگ او توسط برادرش حمید میرمیران و با همکاری ایرج اعتصام به پایان رسیده است.

این کتاب شامل معرفی و ارائه مشخصات کامل طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی معماران و مهندسانی است که طی هفتاد و پنج سال اخیر عرضه  شده و مجموعه‌ای از طرح‌های بناهای شاخص را در برمی‌گیرد و در دو جلد منتشر شده است.
 
مراسم رونمایی کتاب "هفتاد و پنج سال معماری معاصر ایران"یکشنبه 12 دی ساعت 17 تا 20 در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران برپا می‌شود.
 
کد مطلب 1217219

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