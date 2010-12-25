47 پرونده قاچاق در گمرک خوی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، کریم شرفخانی بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خوی افزود: با وجود تشکیل این میزان پرونده طی این مدت، نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 50 درصد تعداد پرونده ها کاهش یافته است.

وی ارزش پرونده های قاچاق تشکیل شده در این مدت را بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد پرونده ارزش سه فقره زیر دو میلیون ریال و 340 فقره بالای 10 میلیون ریال است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار خوی انواع البسه خارجی، داروهای تقلبی، گوشی تلفن همراه و کفشهای ورزشی را از جمله موضوعات پرونده های تشکیل شده در گمرک خوی اعلام کرد.

شهرستان خوی در شمال آذربایجان غربی با کشور ترکیه مرز مشترک دارد و بازرگانان از طریق مرز رازی در خوی و کاپی کو در طرف ترکیه مبادلات و داد و ستد های خوی را انجام می دهند .