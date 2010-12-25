آغاز طرح صدور شناسنامه نوزاد در بیمارستانهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، فرج الله ملکی ظهر شنبه در مراسم افتتاح نمایندگی ثبت احوال در بیمارستان امام علی (ع) آمل گفت: با اجرای این طرح در مازندران، این استان به عنوان سومین استان کشور شناسنامه نوزادان را در بیمارستان صادر می کند.

وی افزود: نخستین شناسنامه در بیمارستان امام علی (ع) آمل به نام "محمد" و دومین شناسنانه نیز به نام "فاطمه" صادر شد.

مدیرکل ثبت احوال مازندران تصریح کرد: طرح صدور شناسنامه های نوزادان در بیمارستان های استان، براساس مصوبه شورای وقایع حیاتی استانداری مازندران اجرایی و بزودی در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری نیز آغاز خواهد شد.

ملکی ادامه داد: والدین نوزادان می توانند در بدو تولد نوزاد با ارائه درخواست شناسنامه نوزاد و شناسنامه خود به نمایندگی ثبت احوال در بیمارستان، در ابتدا سند و تا قبل از ترخیص اصل شناسنامه را دریافت کنند.

وی ادامه داد: در سایر بیمارستانهای دیگر استان که به طور میانگین روزانه بیش از 15 نوزاد متولدی داشته باشند، نمایندگی ثبت احوال در آن بیمارستان راه اندازی می شود.

سرپرست بیمارستان امام علی (ع) شهرستان آمل دراین خصوص با اشاره به اینکه پارسال حدود هفت هزار نوزاد در این بیمارستان متولد شدند، اضافه کرد: در بیمارستان امام علی ( ع) آمل روزانه به طور میانگین بیش از 20 نوزاد متولد می شوند.

دکترمهرداد جوادیان گفت: بخش نوزادان این بیمارستان نیز از 16 تخت به 32 تخت افزایش یافته واین بیمارستان اکنون به بزرگترین بخش نوزادان در مازندران ارتقاء یافته است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان آمل با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار و 9 واقعه ولادت دراین شهرستان ثبت شده است، گفت: در این آمارروزانه 15 واقعه ولادت در شهرستان آمل ثبت شده است.

سیدعلی هاشمی نسب، افتتاح نمایندگی ثبت احوال در بیمارستان امام علی (ع) و صدور شناسنامه های نوزادان دراین بیمارستان را در راستای کاهش مراجعات شهروندان به اداره ثبت احوال و سهولت آسان تر در اخذ شناسنامه های نوزادان بیان کرد.

شهرستان آمل بیش از370هزار نفرجمعیت دارد.