عربستان از صدور ویزا برای حافظان ایرانی قرآن خودداری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اوقاف عنوان کرده است: مسئولان معاونت فرهنگی این سازمان جهت شرکت حافظان ایرانی در این مسابقات از سه ماه پیش نامه درخواست شرکت و صدور ویزا را به ستاد مسابقات عربستان سعودی ارسال کرده بودند و حتی بارها به طور تلفنی این موضوع از طریق رئیس مسابقات قرآن عربستان نیز پیگیری شده بود منتهی با وجود همه این پیگیری ها جواب درستی به این معاونت داده نشد و در نهایت اعلام کردند امکان شرکت وجود ندارد .

براساس این گزارش در مسابقات بین المللی حفظ عربستان که 21 تا 27 محرم برگزار خواهد شد قرار بود سه حافظ ایرانی در رشته های حفظ کل ، 20 جزء و 10 جزء شرکت کنند که به دلیل همکاری نکردن مسئولان وزارت خارجه عربستان این امکان فراهم نشد .

همچنین در دوره قبل مسابقات عربستان سعودی یونس عقیلی در رشته حفظ کل به مقام چهارم دست یافت .