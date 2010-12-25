زمینه ها برای افزایش بهای نفت تا 100 دلار فراهم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر نفت کویت امروز شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: اقتصاد جهانی توان کنار آمدن با بهای نفت هر بشکه 100 دلار را دارد.

شیخ احمد العبدوالله الصباح در پاسخ به یک پرسشی مبنی بر اینکه آیا اقتصاد جهانی توان تحمل افزایش بهای نفت تا 100 دلار را دارد یا خیر گفت : بله آن می تواند.

این اظهارات در حالی است که بهای نفت در حال نزدیک شدن به 100 دلار است.

این مقام کویتی در پاسخ به پرسشی که آیا تولید اوپک افزایش خواهد یافت یا خیر؟ گفت : نه، هدف تنها همکاری بیشتر و بیشتر است.

رسانه های روسیه نیز در هفته اخیر از احتمال رسیدن بهای نفت به 100 دلار در آینده نزدیک خبر داده بودند.

در همین رابطه رئیس شرکت ملی نفت لیبی و وزیر نفت جدید عراق بهای100 دلار را قیمتی عادلانه توصیف کردند و این در حالی است که عبدالله العطیه وزیر نفت قطر افزایش سهمیه تولید اوپک را منتفی دانست و گفت : من انتظار ندارم که اوپک در نشست پیش از ماه ژوئن خود اقدام به افزایش تولید نفت کند.

برخی از وزرا از صادر کنندگان خواسته اند تا با توافق بر روی محدودیت سهمیه ها همکاری کنند.

تحلیلگران براین باورند در عین حال که اطمینان ها درباره احیای اقتصاد جهانی افزایش می یابد و ذخایر نیز پایین می آید نفت می تواند در سال 2011 تقویت شود.

محمد الحملی وزیر نفت امارات متحده عربی می گوید: سطح ذخایر کاملاً بالاست و در بالاترین میزان و میانگین خود در پنج سال گذشته دارد و نفت مناسبی نیز به بازارها سرازیر می شود.

"سامه فهمی" وزیر نفت مصر نیز بر این باور است که افزایش قیمت های کنونی نفت، نتیجه سردی آب و هوا در اروپا بوده است.