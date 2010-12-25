صدور شناسنامه مکانیزه در زنجان اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یعقوب حسینی ظهر شنبه در نشست استاندار زنجان با مسئولین اداره کل ثبت احوال با بیان اینکه قدمهای اولیه برای مکانیزه و آنلاین کردن ثبت ازدواج و طلاق از همین هفته برداشته خواهد شد، خاطرنشان کرد: صدور شناسنامه مکانیزه تا پایان سال جاری در کل استان اجرایی می شود.

حسینی با اشاره به راه اندازی سیستم مکانیزه ثبت ولادت و وفات در این استان، گفت: مکانیزه شدن این سیستم در هنگام اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نقش خود را به خوبی نشان داد.

وی آرشیو کردن اسناد را یکی از پروژه های مهم ثبت احوال استان برشمرد و تصریح کرد: آرشیو کردن اسناد که لازمه صدور کارت ملی هوشمند است برای تحقق دولت الکترونیک ضروری است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان با اشاره به اینکه در حال حاضر 13 هزار و 190 نفر در سطح استان شامل طرح تامین آتیه مهر فرزندان ایران هستند و می توانند برای بهره مندی از مزایای این طرح افتتاح حساب کنند، یادآور شد: بر اساس آمار بانک ملی تاکنون 85 درصد از این افراد جهت افتتاح حساب اقدام کرده اند.