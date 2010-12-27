مسابقات کشتی قهرمانی کشور میدان خوبی برای جوانان بود

امیر توکلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به دلیل حضور پیدا نکردن بیشتر ملی پوشان در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور خوشبختانه میدان برای جوانان باز شده است. جوانان برخی از استان ها رو خوب دیدم. سطح کیفی مسابقات بالا نبود اما میدان خوبی برای جوانان جویای نام است.



وی در خصوص نحوه عملکرد کشتی گیران خراسانی در رقابتهای قهرمانی کشور اظهار داشت: نسبت به موجودیت و امکاناتی که ما داشتیم از نتیجه کار راضی هستم.



مربی پیشین تیم ملی در خصوص جایگزینی تیمی به جای تیم ابومسلم در لیگ برتر کشتی تصریح کرد: تا روز جمعه فکر و ذکر من مسابقات قهرمانی کشور بود. بعد از جلسه ای که طی روزهای جاری با هیئت کشتی استان خواهم داشت اعلام می کنیم تیم داریم یا خیر. به توافقات اولیه رسیده ایم ولی مفاد آن هنوز رسمی نشده است.



دارنده مدال نقره جهان در پایان خاطرنشان کرد: من به همه علاقمندان به کشتی و آنهایی که دوست دارند نماینده استان خراسان موفق باشد، اعلام می کنم متاسفانه ظرف چند روز نمی توانم تیمی در خور شان استان جمع کنم. در آستانه شروع لیگ برتر کشتی قراردادها بسته شده و کشتی گیران خوب جذب تیم های دیگر شده اند.



رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی کشور روزهای 2 و 3 دی ماه در تهران برگزار شد که تیمهای تهران، مازندران و خراسان رضوی اول تا سوم شدند.