خانه تاریخی دکتر منصوری شیراز به کارگاه تولید تشک تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، خانه دکتر منصوری سه نسل پیش خانه یکی از پزشکان به نام شهر شیراز بوده و در محله سنگ سیاه شیراز قرار گرفته است. این خانه متعلق به دوران قاجار است و حجاری و گچ بریهای داخلی و سر در آن، این خانه را در میان خانه های موجود در بافت تاریخی شیراز متمایز کرده است.

بخشی از این خانه تاریخی اکنون به مدرسه چند کلاسه پسران افاغنه تبدیل شده است. دانش آموزان در اتاقهایی که معماری کمتری دارند کلاس تشکیل می دهند ولی بخش دیگری از این خانه کارگاه تولید تشک و کارتن شده است.

در این میان حسینی، مدیر مدرسه چند کلاسه پسران افاغنه در خانه منصوری اجازه ورود کودکان به داخل شاه نشین این خانه را نمی دهد. او به خبرنگار مهر می گوید: در اتاق شاه نشین را قفل کرده ام. چون احتمال داشت بچه ها با ندانم کاری آسیبی به گچ بری دیوارهای این اتاق بزنند.

همچنین خانه تاریخی دکتر منصوری در طرح تخریب 57 هکتاری بافت تاریخی شیراز قرار گرفته و قرار است در قالب اجرای این طرح تخریب شود.

مهدی پارسایی، دانش آموخته معماری با بیان اینکه بیشتر خانه های تاریخی در معرض فرسودگی قرار گرفته و رها شده اند به خبرنگار مهر می گوید: خانه دکتر منضوری که متعلق به دوره قاجاریه است بنایی ارزشمندی با دو حیاط اندرونی و بیرونی است که بخشهایی از آن به عنوان کارگاه تولید کارتن و تشک استفاده می شود و در بخش سالم خانه افاغنه درس می خوانند.

پارسایی ادامه می دهد: وقتی بنایی به دست اتباع بیگانه می افتد یعنی اینکه آن بنا برای ما مهم نیست و نمی توانیم برای حفظ آن اقدامی انجام دهیم.

وی می گوید: به فرض اینکه افرادی که اکنون از این خانه به عنوان مدرسه استفاده می کنند افرادی دلسوز باشند اما بودجه و پولی برای مرمت آن خانه ندارند که بتوانند از آن نگهداری کنند. در نتیجه این فضاها هر چند که عامل تخریب انسانی را لحاظ نکنیم باز هم در معرض فرسایش قرار دارند.