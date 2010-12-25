به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی مازندران در استانداری اظهار داشت: 52 درصد پروژه های سفر اول و دوم رئیس جمهوری به مازندران اجرایی شده، 44 درصد پروژه ها در حال اجرای و چهار درصد پروژه ها هم در حال پیگیری هستند.

وی افزود: مسئولان دستگاه های اجرایی در خط مقدم پیگیری مصوبات سفر هستند.

هاشمی یادآور شد: این آمادگی را داریم که مصوبات و پروژه های سفر را از منظر ریالی و اجرایی و میزان تاثیر آن بر وضعیت توسعه استان اعلام کنیم.

وی خطاب به مسئولان دستگاه های اجرایی استان گفت: دستگاه ها این آمادگی را داشته باشند تا بتوانیم آمار دقیقی از میزان مصوبات سفر اول و دوم هیئت دولت به مازندران را ارائه کنیم.

هاشمی با بیان اینکه میزان جذب و تخصیص اعتبار توسط دستگاه ها را در اسفند ماه مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهیم تصریح کرد: نمی توانیم مانند امسال در جلسات فشرده پایان سال کاری به این مسئله بپردازیم.

وی اظهار داشت: مدیران در چهارچوب مسئولیتی که پذیرفته اند نسبت به وظایف خود به صورت جامع و فنی عمل کنند.