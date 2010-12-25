تصاویری از بازگشت ماشینهای بخار به زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، "آی- وی هوآنگ" هنرمند تایوانی که در یک شرکت تولیدکننده بازیهای ویدئویی در کالیفرنیا مشغول به کار است در اقدامی خلاقانه ماشینهایی را دوباره به زندگی بازگردانده است که به نظر می رسند از عصر ویکتوریایی قرن نوزدهم به روزگار ما رسیده اند.

فرایند خلق این آثار دیدنی با انتخاب یک مدلساز قابل تغییر که می تواند یک روبات یا یک کیت کنترل از راه دور باشد آغاز می شود. سپس بعد از آماده کردن این مدلسازها، وارد فاز تغییر می شود. این هنرمند برای ساخت قطعات کوچکتر حداقل چند ساعت و حداکثر یک هفته وقت صرف کرده است.

براساس گزارش Geek Week، در حالی که قطعات پیچیده تر در مدت چند ماه کامل شده اند تا به امروز، آی- وی هوانگ 20 اسباب بازی بخار را ساخته است.

طرحها کشیده می شوند

هنرمند تایوانی مشغول ساختن ماشینهای اسباب بازی که با نیروی بخار کار می کنند

روبات که قرار است که به یک ماشین بخار تبدیل شود

ماشینهایی از دل تاریخ

تمام این اسباب بازیها با نیروی بخار کار می کنند

بازوی مکانیکی اسباب بازی

تانکهای بخار

قایق بخار

لوکوموتیو بخار

خودرویی که با نیروی بخار حرکت می کند و یادآور اولین خودروهایی است که تولید شدند