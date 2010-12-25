سفر غیر منتظره وزیر دفاع فرانسه به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اولین سفر "آلن ژوپه" به افغانستان از زمان در دست گرفتن پست وزارت دفاع در ماه نوامبر است. وی در این سفر 48 ساعته با شماری از نیروهای فرانسوی و "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان دیدار می کند.

انتظار می رود که ژوپه در سفر به افغانستان با برخی مقامهای این کشور درباره دو خبرنگار فرانسوی شبکه 3 تلویزیون و مترجم افغان ها که در سال 2009 ربوده شدند، گفتگو کند.

سفر آلن ژوپه به افغانستان در حالی انجام می شود که سازمان ملل متحد در گزارش جدیدی اعلام کرد افغانستان هم اکنون شاهد بالاترین میزان خشونتها در سال جاری در مقایسه با سال گذشته است. آمار تلفات غیرنظامیان در سال 2010، 20 درصد و شمار عملیات ها برای برقراری امنیت در این کشور 66 درصد افزایش یافته است.