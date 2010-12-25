پایداری شرایط ناسالم هوای تهران تا روز دوشنبه

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شاخص آلودگی ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون 126 ppm است و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون 71 ppm گزارش شده است.

وی اضافه کرد: غلظت آلاینده هایی مانند منوکسید کربن 62 و دی اکسید نیتروژن 93 ppm است که همه اینها شرایط ناسالم بودن هوا را عنوان می کنند و این شرایط تا روز دوشنبه ادامه دارد.

با این حال ایستگاههای سنجش آلودگی هوای تهران میزان غلظت کلیه آلاینده ها به غیر از آلاینده ازن را نسبت به روز گذشته بالاتر نشان می دهد و میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از دو و نیم فراتر از حد مجاز اعلام شده و هوا در وضعیت ناسالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف در پاره ای نقاط غبار آلود صبحگاهی است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر در شرایط ناسالم باقی بماند.



شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از افراد مبتلا به بیماری های قلبی، ریوی، سالمندان و کودکان خواسته از فعالیت طولانی در فضای باز به شدت خودداری کنند.