فردا تمرین مقابله با زلزله در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مانور ساعت 10 صبح در محل پادگان سابق عباس‌آباد واقع در مقابل مصلی تهران برگزار می‌شود و طی آن علاوه بر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، ستاد مدیریت بحران منطقه7، ستاد‌های مدیریت بحران مناطق 22گانه شهرداری تهران ، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، سازمان صدا و سیما، جمعیت هلال احمر استان تهران، معاونت سلامت وزارت بهداشت، سازمان آتش‌نشانی، سازمان بازیافت و تبدیل مواد،شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، معاونت حمل و نقل ترافیک، سازمان بهزیستی و شرکت مخابرات ایران نیز در قالب کمیته‌های تخصصی ستاد مدیریت بحران شهر تهران مشارکت دارند.

سناریو فرضی این فعال شدن، گسل نیاوران و اعلام وقوع زلزله‌ای با بزرگای 6 ریشتر و شدت 6 مرکالی است.