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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۲

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش:

10 هزار مدرسه قرآنی در کشور فعالیت می‌ کنند

10 هزار مدرسه قرآنی در کشور فعالیت می‌ کنند

یزد - خبرگزاری مهر: جلال رحیمی گفت: در حال حاضر بیش از 10 هزار مدرسه قرآنی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، جلال رحیمی عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد اظهار داشت: دولت به توسعه و گسترش مدارس قرآنی و دارالقرآنها توجه ویژه نشان می دهد و از فعالیتهایی که در این راستا صورت گیرد، به طور جدی حمایت خواهد کرد.

وی افزود: هرگونه فعالیت یا پیشنهادی که در راستای ارتقای فعالیتهای قرآنی انجام و ارائه شود از سوی مسئولان پیگیری و حمایت خواهد شد.

رحیمی با بیان اینکه بحث ورزش نیز در کنار مباحث قرآنی حائز اهمیت است، عنوان کرد: ورزش نیز هم اکنون مورد توجه مسئولان وزارت آموزش و پرورش است و در راستای احیای ورزش به ویژه در مقطع ابتدایی تلاشهای بسیاری انجام شده است.

وی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای استان یزد در زمینه ورزش بیان داشت: یزد هم اکنون در زمینه علوم قرآنی دارای رتبه بسیار خوبی در کشور است و این قابلیت را دارد که در عرصه ورزش نیز صدرنشین شود.

چهار هزار سالن ورزشی در آموزش و پرورش احداث می شود

رحیمی با بیان اینکه توسعه فضاهای ورزشی مهمترین اقدام در راستای احیای ورزش در مدارس است، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش چشم اندازی برای خود در این زمینه در نظر گرفته است و بر این اساس باید ظرف سه سال آینده، بیش از چهار هزار سالن ورزشی در آموزش و پرورش احداث شود.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: اگر دو قطب قرآن و ورزش در آموزش و پرورش بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و برای احیای آنها برنامه‌ ریزیهای جامع و کاملی انجام شود، نشاط و شادابی همراه با معنویت به جامعه دانش آموزی باز خواهد گشت.

وی در این مراسم همچنین خواستار تعامل بیشتر آموزش و پرورش با دانشگاهها و حوزه های علمیه شد.

در این مراسم از خدمات محمدرضا باغستانی تجلیل و کاظم رحیم‌ نژاد به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد معرفی شد.

رحیم نژاد پیش از این معاون پشتیبانی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان یزد بود.

این مراسم با حضور جمعی از مسئولان استان یزد در سالن شهید پاکنژاد یزد برگزار شد.

کد مطلب 1217252

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