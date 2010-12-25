تومورهای بدخیم دومین علت مرگ و میر در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود شایسته آذر ظهر شنبه در سمینار دو روزه علائم و نشانه های تومورهای بدخیم در مازندران گفت: تومورهای بدخیم درحال حاضر دومین علت مرگ ومیر در بعضی از کشور های جهان و سومین علت مرگ و میر در برخی از مناطق بعد از حوادث قرار دارد.

وی گفت: پیشرفت های بسیار، تحقیقات گسترده و پیشرفت امکانات جراحی باعث شد تا اکثر این ضایعات در صورت کشف در همان اوایل شروع بیماری ها قابل کنترل ودرمان باشند.

وی افزود: از جمله علل عدم توانایی در در مان های قاطع در اکثر موارد کشف تومور در مراحلی است که دست اندازی های وسیع صورت پذیرفته باشد و حذف کامل ضایعه تومورال امکان پذیر نیست.

شایسته آذر خاطر نشان کرد: به منظور یاد آوری مجدد، جلب توجه و ارائه روشهای جدید تشخیص، سمینار دو روزه ای تحت عنوان علائم و نشانه های تومور های بد خیم برنامه ریزی و برگزار و طی آن نشانه شناسی وعلایم تومورهای بدخیم در حیطه های جراحی عمومی، ارتوپدی، زنان وزایمان، چشم پزشکی و اورولوژی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

دبیرعلمی همایش تومورهای بدخیم گفت: به صورت کلی هر تغییر در وضعیت های گوارشی، سیستم های اداری، سرفه های خشک متناوب، خون ریزی های بدون توجیه در خانم ها و وجود هر توده خصوصا بعد از چهل سالگی باید مورد توجه وبررسی قرار گیرد و دردهای مداوم وشبانه، تب غیر قابل توجیه نیز از مواردی است که نیاز به بررسی دارد البته در بعضی موارد معاینات مکرر جهت غربالگری توصیه می شود.