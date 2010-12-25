6 قطعه تاریخی از قاچاقچیان در تکاب کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، سرهنگ بیت الله پاشایی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این راستا دو قطعه پیاله کوچک تزیینی دسته دار، یک قطعه بشقاب سنگی، دو قطعه سرمه دان و گلدان سفالی مربوط به عصرآهن و یک قطعه پارچ سفالی دسته دار مربوط به دوره اشکانی توسط ماموران نیروی انتظامی از قاچاقچیان اشیا تاریخی کشف و ضبط شد.

وی در ادامه بیان داشت: همچنین از این قاچاقچیان شش قطعه اشیای تاریخی تقلبی شامل چهار قطعه پلاک برنزی، یک قطعه صندوقچه سفالی با نقش فروهر و یک گلدان سفالی با خطوط میخی نیز کشف شده و در این زمینه دو نفر دستگیر و دو دستگاه خودروی حامل اشیا قاچاق نیز توقیف شده است.

شهرستان تکاب در جنوب آذربایجان غربی دارای آثار تاریخی و معادن غنی بوده که از آن جمله می توان به مجموعه تاریخی و باستانی جهانی تخت سلیمان و معدن طلای زه شوران اشاره کرد.