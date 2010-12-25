کمبود 2 محصول پتروشیمی در بازار برطرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر علی محمد بساق زاده با اشاره به تشکیل کارگروه هدفمندی یارانه ها برای تنظیم بازار فروش داخلی محصولات پتروشیمی گفت: این کارگروه آمادگی مرتفع کردن کمبود برخی از محصولات پتروشیمی در بازار داخلی را پیدا کرده است.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: این کارگروه از چند ماه گذشته تاکنون با رصد بازار محصولات پتروشیمیایی تصمیمات لازم برای کنترل و آرام سازی بازار داخلی را در دستور کار قرار داده است.

وی از اجرای تدوین برنامه های جدیدی برای رفع کمبود عرضه متانول در بازار داخلی خبر داد و افزود: با اجرای این برنامه به تدریج عرضه از تقاضا بیشتر شد و در شرایط فعلی مشکلی در تامین نیاز متانول در داخل کشور وجود ندارد.

بساق زاده با اشاره به عرضه پلی پروپیلن کافی به بازارهای داخلی بیان کرد: از سوی دیگر با راه‌اندازی پلی ‌استایرن تبریز و فاز نخست پتروشیمی اروند بخش دیگری از نیاز بازار به محصولات پتروشیمی برطرف شده است.

وی با اعلام اینکه همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اکثر محصولات پتروشیمی برای تامین نیازهای داخلی در بورس کالا عرضه شده است، تاکید کرد: کارگروه هدفمندی یارانه‌ها در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به طور مرتب وضع بازار را بررسی خواهد کرد.

به گفته مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با برنامه ریزی انجام شده پیش بینی می شود کمبودی برای عرضه محصولات پتروشیمی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بازارهای داخلی به وجود نیاید.