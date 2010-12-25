به گزارش خبرنگار مهر، تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش قصد دارد پنج کلاس مربیگری ویژه مربیان این اداره کل را طی سالجاری برگزار کند که ناصر صالح مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا تدریس این کلاس ها را برعهده خواهد داشت.

براین اساس، نخستین کلاس روز 8 دیماه در قزوین، دومین کلاس 15 دیماه در خراسان رضوی، سومین کلاس 29 دیماه در هرمزگان، چهارمین کلاس 6 بهمن ماه در آذربایجان شرقی و پنجمین کلاس 27 بهمن در استان لرستان برگزار خواهد شد. در پایان کلاس های فوق از سوی تربیت بدنی آموزش و پرورش به شرکت کنندگان گواهی مربیگری فوتسال اهدا خواهد شد.