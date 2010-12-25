ادامه حملات به غزه بازی با آتش است / در برابر تجاوزگری سکوت نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، ابوعبیده سخنگوی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در کنفرانس خبری در غزه با اشاره به حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه نوارغزه اظهار داشت : ادامه حملات نظامی اسرائیل در غزه بازی با آتش به شمار می رود و ما در برابر این حملات سکوت نخواهیم کرد.

وی به اشغالگران قدس هشدار داد : در صورت ادامه حملات رژیم صهیونیستی در غزه نیروهای مقاومت آتش بس با این رژیم را کان لم یکن تلقی خواهند کرد.

ابوعبیده خاطرنشان کرد: از زمان تاسیس جنبش حماس تاکنون طی 23 سال گذشته هزار و 808 نفر از مبارزان گردان های قسام شهید شده اند و نیروهای مقاومت حماس هزار و 115 عملیات رسمی انجام داده اند.

گفتنی است ارتش رژیم صهیونیستی در ماه جاری میلادی بیش از 16 بار نوارغزه را بمباران کرده و بیش از 8 بار هدف حملات توپخانه ای قرار داده است. بر اثر این حملات 13 شهروند فلسطینی شهید و 33 نفر دیگر زخمی شدند.