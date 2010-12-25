ارزش بورس تهران 8815 میلیارد ریال افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در نخستین روز کاری هفته جاری سهامداران در 11هزار و 10 بار معامله 136 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 389 میلیارد و 194 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند که از نظر حجم و ارزش به ترتیب 36 و 32 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کارگزارن بازار سرمایه در چهارمین روز دی‌ماه 89 در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌ها کشیدند که ارزش بازار سهام به 880 هزار و 946 میلیارد ریال رسید که نسبت به روزکاری قبل 8815 میلیارد ریال معادل یک درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در پایان معاملات امروز شاخص کل با 186 واحد افزایش نسبت به روزکاری قبل عدد 18 هزار و 585 واحد را نشان می دهد. این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با رشد 13 واحدی به عدد 1114 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 23 هزار و 390 واحد رسید که نسبت به روز چهار‌شنبه اول دی‌ماه امسال 258 واحد افزایش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 529 واحد را، نشان می دهد که این رقم نسبت به روزکاری قبل 139 واحد رشد دارد. براساس این گزارش در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 379 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 24 هزار و 611 واحد توقف کرد.